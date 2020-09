Bauke Mollema: ‘Kaarten liggen nog niet op tafel’

Mollema eindigde in de tweede etappe in Nice ook al als tweede en staat na zes etappes op slechts dertien tellen van leider Adam Yates. Vandaag gebeurde er naar Mont Aigoual weinig. ,,Zo'n klim ligt mij wel goed", doelt Mollema op de slotklim waar Ineos het heft in handen nam. ,,Ik heb de hele klim op het buitenblad gereden. Het was ook een goed tempo, maar niet volle bak.”



In de slotmeters zat hij in het wiel van Alaphilippe toen de Fransman versnelde. ,,Hij ging heel hard aan. Als je in het wiel zit, ben je mooi mee. Ik hoorde Egan Bernal nog tegen Michal Kwiatkowski zeggen dat hij het rustiger aan moest doen, misschien voelde hij zich niet goed. Ik wilde vooral geen seconden verliezen, dus heb ik gesprint tot de finish.”