Belgische sportartsen laken coronatests in Tour de France: ‘Sporters krijgen vals gevoel van veiligheid’

Jumbo heeft maar één Nederlan­der aan boord: ‘Winnen met een buitenlan­der is aantrekke­lij­ker’

Jumbo-Visma behoort bij de beste wielerploegen ter wereld, maar in de Tour is met Steven Kruijswijk slechts één Nederlandse renner aan boord. Dan dient zich altijd weer de vraag aan: ‘Is dat erg?’ ,,Ik snap het sentiment, maar winnen met een buitenlander is aantrekkelijker dan vijfde worden met een Nederlander.’’

9 juli