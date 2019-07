Bernal in geel naar Parijs, podiumplek voor Kruijswijk

Kruijswijk over podiumplek: ‘Ik mag hier heel trots op zijn’

16:41 Steven Kruijswijk zal morgen op het podium staan op de Champs-Élysées in Parijs naast Egan Bernal en Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar. De renner van Jumbo-Visma passeerde in de twintigste etappe, die slechts 59 kilometer was, de Franse publiekslieveling Julian Alaphilippe in het algemeen klassement.