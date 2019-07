Bernal stijgt het liefst tot grote hoogte

Door Pim Bijl



Schuilend onder een paraplu wrijft Egan Bernal met zijn handen over de wangen van zijn vader Germán. De witte trui verdwijnt daarna in de armen van de trotse pa. Het pas 22-jarige wonderkind uit Colombia werd vooraf al tot topfavoriet gebombardeerd en haalt gisteren voor het eerst uit.



Op weg naar Valloire heeft hij iets meer dan een halve minuut gepakt, maar minstens zo belangrijk met nog twee Alpenritten te gaan: bergop maakt hij de beste indruk van de favorieten. Waar hij in de Pyreneeën vooral volgde, trekt hij nu ten aanval, op 3,2 kilometer van de top van de Galibier. Opvallend genoeg is het Geraint Thomas die even later uit de groep van de andere favorieten wegspringt en zijn ploeggenoot achternagaat. Mannen als Thibaut Pinot en Steven Kruijswijk hebben door de actie van de Welshman even een richtpunt.