Jumbo-baas Merijn Zeeman terug na corona: ‘Onze droom is nog steeds om de Tour de France te winnen’

Allereerst, hoe frustrerend was het thuis op de bank in Bussum?

Merijn Zeeman: ,,Dubbel, want ik was in het begin vooral opgelucht dat mijn positieve test er precies op tijd werd uitgeplukt. Zeker omdat ik twee dagen later ook wel behoorlijk ziek werd. Ik had er niet aan moeten denken dat ik toen bij de ploeg was geweest. Dat zorgt alleen maar voor stress. Daar was ik vooral blij mee. Dat is belangrijker dan dat ik er niet of wel ben. Ik had vanaf de bank wel een helikopterview. Je ziet veel meer dan achter het peloton in de auto. Dus ik kon veel informatie doorbellen. Maar de teamdynamiek is natuurlijk niet te sturen. Praten met renners die teleurgesteld zijn of juist blij. Dat gaat niet en dat is moeilijk. Af en toe heb ik wel gebeld met renners of andersom, maar dat is toch anders. Thuis zijn tijdens de Tour is vreemd. Ik had wel de afspraak met mijn kinderen: als de finale bezig is, ga je buiten spelen of je kijkt stil mee.’’