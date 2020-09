Na jarenlang gevecht tegen kanker kan ploegleider Pogacar geluk niet op: ‘Dit is ongelooflijk’

De Australiër kreeg in april 2019 vreselijk nieuws te verwerken. Opnieuw. Hij vocht al vijf jaar lang tegen prostaatkanker, maar kreeg de diagnose dat de kanker was uitgezaaid, naar een van z’n longen en z’n botten.

Volledig scherm Pogacar in een omhelzing met Allan Peiper. © @UAETeamEmirates

Peiper doorliep vorig jaar eindeloze chemokuren. In het najaar verscheen hij weer - bescheiden - op het wielertoneel. Hij zat in augustus in de ploegauto, en liet zich even spotten op het WK in Harrogate. Ondertussen ging z’n herstel verder, geen sinecure in coronatijden met een fel verminderde weerstand. Dat de minzame Australiër dit jaar in Nice aan de start van de Tour stond als ploegleider van de ploeg uit de Emiraten was al een overwinning op zich.

,,Ik had in Nice al tranen in de ogen tijdens de ploegmeeting. Het jaar voordien stond ik bijna aan de grond genageld”, sprak Peiper gisteravond na de ongelooflijke tijdrit van Tadej Pogacar. De ploegleider bleef ondanks de 59 seconden achterstand in de zege geloven van z’n pupil. Peiper was zelfs één van de architecten achter de fenomenale tijdrit van Pogacar. ,,We zijn de rit twee keer gaan verkennen. We deden daarbij twee keer een volledige wedstrijdsimulatie. Dat wil zeggen dat we alle materiaal meegenomen hebben, dat we alles voor honderd procent echt hebben gedaan. We hebben ook geoefend op de fietswissel.”

Volledig scherm Tadej Pogacar. © BSR Agency

Dat was een spannend moment voor Peiper. ,,Ik was ontzettend nerveus. Ik vroeg me af of het een goeie keuze zou zijn om te wisselen. Wat als het verkeerd zou gaan? Dan was alles op mijn schouders gevallen. Het is allemaal goed gekomen. Het is ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat er zo’n einde zou komen. Tadej is geen gewone jongen. Voor de tijdrit waren ze z’n fiets voor morgen aan het monteren. Hij zei lachend: ‘In het wit? Wat doen ze nu? Denken ze dat ik niet meer kan winnen?”, vertelde Peiper gisteren nog bij Sporza.

Peiper zelf had het geloof in een goeie afloop nooit helemaal opgegeven. Wie van zover terugkomt als Peiper, weet dat alles kan. Zo zei hij deze week nog na het tijdverlies op de Col de la Loze: ,,Ik blijf geloven dat Tadej de Tour kan winnen, omdat hij er zelf blijft in geloven.” De knuffel bij het weerzien na de tijdrit was er daardoor niet minder op. ,,You won the stage and all”, stamelde de voormalige renner uit. ,,Dit is een van de mooiste gebeurtenissen in mijn leven, op de geboorte van mijn zoon na. Mijn hele leven in het wielrennen heeft hiertoe geleid. Kijk, ik ben terug.”

