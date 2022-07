Christophe Laporte zorgt voor vijfde dagzege Jumbo-Visma en eerste Franse succes in Tour

Iedereen leek zich in de laatste kilometers op te maken voor een massasprint met de bekende namen als Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen, maar de sprintersploegen slaagden er maar niet in om de drie vluchters Alexis Gougeard, Jasper Stuyven en Fred Wright in te rekenen. In de laatste kilometer werd het daardoor een enorme chaos en Christophe Laporte profiteerde daarvan. De Fransman van Jumbo-Visma ging in de straten van Cahors voorbij de drie vluchters en maakte het karwei af door alleen over de finish te komen.



Een seconde later volgden een groep met Jasper Philipsen, Alberto Dainese, Florian Sénéchal, Tadej Pogacar en Dylan Groenewegen. Fabio Jakobsen slaagde er dus niet in bij de voorste groep te zitten en zich te mengen in de sprint.