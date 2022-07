Column Laurens ten Dam | De eerste week is voor klassementsrenners verschrikkelijk

Gestolen kan hij hem worden, rit 4 uit deze Tour. De klassementsrenner, ik neem u even mee in zijn hoofd. Als hij geen tijd verliest, kan hij rustig slapen en vergeet hij deze dag snel. Bij het verlies van dure secondes door het nerveuze gedoe en de vele valpartijen in Noord-Frankrijk, baalt de kopman als een stekker. In Parijs zullen de verschillen groot zijn, maar elke onnodig verloren seconde is er een om je druk over te maken de eerste week.