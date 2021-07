Column Thijs Zonneveld | De vraag die blijft hangen: waarom koos Pogacar juist voor UAE?

Tour Podcast, vooruit­blik etappe #9: ‘Rit klinkt als een klein Frans gedichtje’

6:55 Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. Vandaag een mooie bergrit met de finish in Tignes. Hebben de renners nog wat kracht in hun lijf na een loodzware eerste week? Zonneveld ziet kansen voor Kruijswijk vandaag.