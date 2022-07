Column Thijs Zonneveld | Hoe graag Dylan Groenewegen ook wilde; de klok ging niet terug naar 4 augustus 2020

Van Aert na derde tweede plek op rij: ‘Ik heb een grote fout gemaakt’, Sagan boos op Belg

Hij liep uit op zijn concurrenten in de strijd om de gele én de groene trui, maar toch baalde Wout van Aert stevig. Ook in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk eindigde de Belg van Jumbo-Visma op de tweede plaats. Achter Dylan Groenewegen dit keer. En volgens de Belg was dat zijn eigen schuld.

19:27