Commentator Maarten Ducrot bezig aan laatste Tour de France: ‘Misschien word ik te oud’

De oud-wielrenner zegt het een voorrecht te vinden dat hij de kans heeft gekregen om commentaar te mogen geven bij wielerwedstrijden. De laatste jaren heeft hij echter het gevoel dat hij niet meer de tijd krijgt om met de renners in het peloton te praten. Volgens Ducrot zijn er nu zoveel persmensen rond de wielerkoersen actief dat de renners nauwelijks nog tijd hebben om iedereen te woord te staan. ,,Dat gedrang, daar pas ik niet meer in”, zei hij. ,,Misschien word ik te oud.” Na zijn actieve wielerloopbaan kwam hij in 2004 bij de NOS als opvolger van Erik Breukink. De inmiddels 64-jarige Ducrot viel op door zijn manier van commentaar geven, zeker in de jarenlange periode waarin hij samen met Herbert Dijkstra verslag deed van de Tour de France en andere grote wielerevenementen.

Ducrot bedankte zondag in de uitzending de NOS voor de kans die hij heeft gekregen als commentator. In de uitzendingen wilde hij vooral vertellen over zijn ervaringen als wielrenner. ,,Ik kan vertellen vanuit die renner. Ik ga niet op de tribune zitten. Dat laat ik over aan de andere pers”, vertelde hij over zijn insteek als commentator. ,,Ik ga in het peloton kijken.”