De dood fiets altijd mee, ook in de Tour de France: ‘Het is bizar dat iemand zo uit het leven wordt gerukt’

Gevallen Fabio Jakobsen weigert op te geven in Tour de France: 'Ik wil helemaal niet naar huis'

Fabio Jakobsen, dinsdag zwaar gevallen in de sprint, kwam tijdens de eerste Pyreneeënrit letterlijk als laatste over de streep, omringd door ploegmaten en lotgenoten. Maar de tijdslimiet was geen probleem. Hij gaat vechten deze Tour de France. ,,Ik geef nooit op.’’