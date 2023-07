De dood fietst altijd mee in de Tour de France: ‘Hier koersen is ook goed voor de verwerking’

Interview Merijn Zeeman wil van Jum­bo-Vis­ma iconische ploeg maken: ‘We hebben de Rabobank-ploeg ver overtrof­fen’

Met winst in de Tour de France vervulde Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, een jaar geleden zijn levenswerk. Maar zijn honger naar succes is nog niet gestild. Een interview over Jonas, Wout, Erik ten Hag en een geel-groen feest in de achtertuin.