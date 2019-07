De Mooiste Rit Ooit

Eens in de twintig jaar heb je zo’n rit. De etappe naar Les Deux Alpes, waar Pantani het nummer uit zijn carrière opvoerde, was de laatste. Jan Ullrich kwam daar als een verzopen hoopje gele trui minuten na ‘Il Pirata’ boven en verloor de Tour. Die beelden heb ik zeker vijf keer gezien. Ik verheugde me tijdens het titanen­gevecht op Col d’Iseran al op de regenachtige dag in 2040 dat ik YouTube zou aanslingeren. Joggingbroek aan, zak chips bij de hand en kijken maar.