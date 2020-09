De sponsornamen zijn weer pontificaal in beeld: ‘Voelt als een bevrijding’

Corona­tests en bijkomen van inspannin­gen op eerste rustdag in Tour

7 september De renners in de Tour hebben zich de afgelopen avond met de teambussen laten verplaatsen vanuit de Pyreneeën naar de Franse westkust. In en rond La Rochelle mogen ze op de eerste rustdag een dagje bijkomen van de inspanningen die zij in de eerste week van de Tour de France hebben geleverd.