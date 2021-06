De Tour vandaag: loodzware opgave voor Mathieu van der Poel

Van der Poel schittert nu als knecht voor Merlier: ‘Cool om iets terug te doen voor die gasten’

28 juni Adrie van der Poel (62) reed op 3 juli 1984 één in de gele trui. Zijn zoon Mathieu (26) slaagde er vandaag in om de leiderstrui in de Tour de France te behouden en zette ook zijn Belgische teamgenoot Tim Merlier af voor zijn sprintzege in Pontivy.