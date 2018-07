De Tour zit volledig op slot

Imre Esser toont zijn klimmersbe­nen

18 juli Tom Dumoulin zorgde in de tweede Alpenetappe met zijn ontsnapping voor flink wat vuurwerk, maar genoeg voor de ritzege was het echter niet. In de elfde etappe kwam Geraint Thomas als eerste over de streep. Die eer was in de BD Lezerstour weggelegd voor Imre Esser uit Uden. Hij bleef John van Dun en Maarten Vos beiden uit Tilburg voor.