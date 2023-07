Demi Vollering houdt simpel stand en volgt Annemiek van Vleuten op als winnares Tour de France Femmes

Van Vleuten voelde zich ‘echt niet goed’

,,Het is jammer, zeker omdat de hele ploeg de hele week voor me heeft gewerkt", vertelde Van Vleuten voor de camera van de NOS. ,,Ik ben niet de Annemiek die ik kan zijn. Dat is natuurlijk superzuur in mijn laatste Tour de France. Ik voelde me gisteren vanaf de Tourmalet al ziek worden. Uiteindelijk ben ik niet echt ziek, maar ik voelde me niet zoals ik me normaal voel.”



Van Vleuten vervolgt: ,,Toen ik deze ochtend wakker werd, wist ik het meteen. Ik was niet ziek, maar ik voelde me gewoon echt niet goed. Hoe ik gisteren ook reed op de Tourmalet, dat is niet mijn niveau.” De 40-jarige Nederlandse, bezig aan haar laatste profjaar, won vorig seizoen de treble (Giro, Vuelta én Tour), dit jaar moet ze het doen met eindzeges in de Giro en de Vuelta. ,,Ik heb ervoor gestreden en alles gegeven en volgens mij geen fouten gemaakt. Ik weet niet wat er gebeurde, ik was duidelijk niet mezelf in de etappe van zaterdag. Dat is een beetje jammer voor je laatste Tour de France.”