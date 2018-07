Deze zege is andere koek

Eric Wolf pakt zijn tweede dagoverwin­ning in BD Lezerstour

13 juli Dylan Groenewegen zorgde in de zevende etappe voor het eerste Nederlandse dagsucces in deze Tour de France. De sprinter van Lotto-Jumbo won in Chartres de langste rit van de Franse rittenkoers. Na 231 kilometer pakte de Amsterdammer zijn eerste zege in de Tour dit jaar. In de BD Lezerstour was Eric Wolf uit Megen voor de tweede keer deze Tour de sterkste. Hij komt daarmee naast Fernando Gaviria en Peter Sagan, die beiden ook al twee ritzeges achter hun naam hebben staan.