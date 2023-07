Diepe buiging voor Tadej Pogacar: Sloveen zet Tour de France na spektakelrit weer volledig op zijn kop

Wat doe je als een bokser in de touwen hangt? Dan deel je de genadeklap uit. Met die insteek begon Jumbo-Visma aan de tweede Pyreneeënrit in de Tour de France. Een dag na de mentale tik aan het adres van Tadej Pogacar, hoopte Jonas Vingegaard in de rit van Tarbes naar Cauterets-Cambasque een nieuwe klap uit te delen.



Net als woensdag stuurde Jumbo-Visma een mannetje mee in de grote kopgroep, en niet zomaar een renner: Wout van Aert. Met ook Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel in de uiteindelijke groep van twintig man leek de samenstelling wel op een voorjaarsklassieker. Toch stonden er geen steile Vlaamse heuvels op het menu, maar de Col d’Aspin en Col du Tourmalet als absolute scherprechters.

IJzersterke Wout van Aert

Van Aert maakte het tempo in de kopgroep om met een mooie marge over de top van de Tourmalet te geraken, waarmee Jumbo-Visma al een beetje in de plannen liet kijken. En precies dat wat er werd verwacht gebeurde ook: in de slotfase van de Tourmalet reed Jumbo-Visma het peloton in stukken en kon alleen Pogacar het tempo van Wilco Kelderman, Sepp Kuss en Vingegaard volgen. Klassementsleider Jai Hindley verloor binnen een mum van tijd twee minuten en kon al langzaam maar zeker afscheid nemen van het geel.



Vlak voor de top volgde de versnelling van Vingegaard, maar in tegenstelling tot een dag eerder kon Pogacar nu wél volgen. Samen bereikten ze de top van de klim van buitencategorie, waarna ze werden opgewacht door Van Aert. In het meest ideale scenario had Vingegaard alleen de top bereikt en kon Van Aert in het tussengedeelte de voorsprong op Pogacar vergroten, maar nu werd er vooral tijd gewonnen op de andere klassementsmannen en zat Vingegaard uit de wind achter de brede rug van de 28-jarige smaakmaker.

Volledig scherm Pogacar en Vingegaard. © AP

Aanval van Pogacar

Van Aert maakte met Vingegaard, Pogacar en Neilson Powless - die onderweg goede zaken deed in het bergklassement en de trui heroverde - de aansluiting bij zijn oude vluchtmakkers Tobias Johannessen, Michal Kwiatkowski, James Shaw en Ruben Guerreiro. Samen begonnen ze aan de 15,9 kilometer lange slotklim Cauterets-Cambasque, een klim met het venijn in de staart.



Na beulswerk van Van Aert was het met nog 4,5 kilometer te gaan aan Vingegaard om een aanval te plaatsen. Opnieuw kon Pogacar reageren en bleef hij zonder op de pedalen te staan in het wiel van zijn rivaal. Wat niemand 24 uur eerder nog had verwacht, gebeurde: Pogacar counterde en reed Vingegaard uit het wiel. De Sloveen kwam met een voorsprong van 24 seconden op Vingegaard en een diepe buiging over de streep en zette de Tour eigenhandig volledig op zijn kop.

Volledig scherm Tadej Pogacar. © AFP

Tobias Johannessen passeerde de meet als derde. Jai Hindley finishte als zesde op 2.39 minuten van Pogacar en is zijn gele trui kwijt aan Vingegaard, die in het klassement een voorsprong van 25 seconden heeft op Pogacar. Hindley volgt als derde op 1.34 minuut. Vrijdag gaat de Tour verder met een vlakke rit naar Bordeaux.

Liveblog bekijk belangrijke updates Vingegaard nieuwe leider In het nieuwe klassement heeft Vingegaard een voorsprong van 25 seconden op Pogacar. Hindley volgt op anderhalve minuut. Vingegaard op 23 seconden Plus nog wat bonificatieseconden komt zijn achterstand uit op 27 seconden. Tadej Pogacar wint de zesde etappe! Wie had dat gedacht? We hebben een ongelooflijk mooie koers gezien. En de Tour is nog lang niet beslist! © BELGA Laatste kilometer! Pogacar gaat voor de winst. Hij gaat het hier gewoon flikken. Wat een rit... Nog 1,5 kilometer Pogacar is uit het zicht voor Vingegaard. De Sloveen gaat hier de rit winnen. Nog 2 kilometer Pogacar heeft 7 seconden op Vingegaard. De Deen geeft ook niet op. Wat een heerlijke finale. Nog 2,5 kilometer Tadej Pogacar heeft al 8 seconden op Vingegaard. Aanval Tadej Pogacar! Ongelooflijk: Tadej Pogacar versnelt en rijdt weg. De Tour weer op zijn kop. Nog 3 kilometer Kwiatkowski moet er nu wel af. Geen schande natuurlijk. Vingegaard rijdt op kop en Pogacar kan ogenschijnlijk prima volgen. De Sloveen toont beterschap en dat is misschien wel het beste nieuws van de dag. Nog 4 kilometer Kwiatkowski sluit aan bij Vingegaard en Pogacar. Mogelijk laadt de Deen zich op voor een nieuwe poging. Versnelling van Vingegaard, Pogacar in zijn wiel Wout van Aert zet zich opzij, Jonas Vingegaard valt aan! Tadej Pogacar blijft er weer bij. Nog 5 kilometer Het is echt ongelooflijk wat Van Aert laat zien. Vingegaard volgt in zijn wiel en zal misschien straks op het steile stuk een aanval plaatsen. Nog 6 kilometer Nog altijd Van Aert op kop. Powless moet er nu wel echt af. De rest kan het tempo van Van Aert nog volgen. © BELGA Nog 8 kilometer Ai, in de achtervolgende groep lost Mattias Skjelmose. De Deen is bezig aan zijn eerste Tour en staat achtste in het klassement. Ineos Grenadiers maakt tempo voor Rodriguez. Nog 9 kilometer Powless heeft het lastig. Dat kan ook komen doordat Van Aert het tempo weer opschroeft. Ongekend wat de Belg laat zien, want laten we niet vergeten dat hij de eerste aanvaller was. Nog 10 kilometer Status quo: Van Aert op kop, de groep Hindley op 2.41 minuten.



Nog 13 kilometer Van Aert doet nog altijd het kopwerk. Vingegaard zit in zijn wiel, daarachter Pogacar en daarachter de rest. Renners begonnen aan slotklim De Cauterets-Cambasque stijgt gemiddeld met 5,6 procent en kent vooral op het einde percentages van boven de 11 procent. Nog 18 kilometer Van Aert loodst de kopgroep naar de laatste klim van de dag naar Cauterest-Cambasque. Het verschil met de achtervolgende groep, met daarin Hindley, is 2.30 minuten. Slotklim Cauterest-Cambasque Nog één hindernis te gaan. De slotklim naar Cauterest-Cambasque is 15,9 kilometer lang en stijgt gemiddeld met iets meer dan 5 procent. Inmiddels hebben Van Aert, Vingegaard, Pogacar en Powless de aansluiting gemaakt bij de koplopers.

Volledig scherm Vingegaard en Pogacar. © AP

