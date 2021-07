Dit krijgen de renners vandaag voor hun kiezen in de Pyreneeën

Dit staat de renners vandaag in Tour te wachten: eerste Pyreneeën­rit

11 juli In de vijftiende etappe van de Tour de France beginnen de renners echt aan de Pyreneeën. Het is afwachten of het een rit wordt waar de klassementsrenners elkaar gaan aanvallen of dat die wachten tot de zware bergritten in de derde Tourweek. Mocht dat laatste gebeuren, dan krijgen de aanvallers net als in de veertiende etappe opnieuw een kans.