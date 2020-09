Dit krijgt het peloton vandaag voor zijn kiezen: lastige finale in langste rit

Het is een lastige rit waarin na een korte vlakke aanloop de heuvels van de Limousin worden bereikt. Op de Suc au May, een nieuwe klim in de Tour, liggen 25 kilometer voor de streep bonificatieseconden klaar. Na die helling van de tweede categorie is het nog 25 kilometer op en af richting Sarran, dat voor de tweede keer finishplaats is in de Tour. In 2001 won de Duitser Jens Voigt er de rit.