Dumoulin: Ik wilde mijn overleden oom en tante eren op La Rosière

De ritzege ging uiteindelijk naar de 32-jarige Geraint Thomas uit Wales. De renner van Team Sky passeerde in de slotfase van de etappe eerst de ontsnapte Tom Dumoulin en daarna ook de eenzame koploper Mikel Nieve. Dumoulin eindigde uiteindelijk als tweede, op 20 seconden achter Thomas. Dumoulin was in de afdaling van de voorlaatste col in de aanval gegaan, met hulp van zijn ploeggenoot Søren Kragh Andersen, die terug was gevallen uit de kopgroep. ,,Het was een ingeving. Ik zag Søren terugkomen. We hebben deze rit verkend en ik weet dat hij echt een malloot is in de afdaling. Hij reed als een machine.''