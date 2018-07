Dumoulin: Soms is het beter om rustig te blijven

,,Er komt een zware dag aan. Dat weet iedereen. Soms is het gewoon beter om rustig te blijven. Dat weet ik en dat weten de concurrenten'', vertelde Dumoulin.



Morgen is de rit kort, 65 kilometer, maar liggen er drie zware cols. ,,Je kunt het een beetje zien als drie korte tijdritten, elke berg eentje. Omdat we zo laat starten is de dagindeling ook een beetje zoals bij een tijdrit. Maar verder is het natuurlijk een wedstrijd tegen anderen. Bij een tijdrit rijd je vooral tegen jezelf.'' Ergens wil hij wat tijd pakken. ,,Ik sta er in principe goed voor. Als ik de Tour wil winnen moet ik inderdaad nog van Thomas af, maar dat kan ik niet forceren op een dag als vandaag. Doe ik dat wel dan kom ik mezelf tegen.''