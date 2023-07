Dylan Groenewegen weer stap dichter bij ritzege in Tour de France: ‘Sta er nog van te kijken’

Groenewegen heeft daarmee de stijgende lijn te pakken. Na een achtste plaats in Bayonne en vijfde plek in Bordeaux is een vierde plek achter winnaar Mads Pedersen in Limoges een mooie opsteker. ,,Volgens mij hebben we alles goed gedaan. Ik sta er nog van te kijken dat ik in die positie zit", zegt hij na de sprint. ,,Het was een zware aankomst. Drie renners waren uiteindelijk gewoon beter, daar kun je weinig aan doen. Van Pedersen en Van Aert weet je dat ze goed zijn op zo'n aankomst, maar het is wel een goed teken dat ik daar bij zit.”