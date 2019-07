‘Een Tour-pool zonder Alaphilippe is een verloren zaak’

Waar wielerminnend Nederland dezer dagen de hersens kraakt over het beste team voor de Tour-pool, biedt AD Sportwereld hulp. Tips van insiders over de meest efficiënte puntenpakkers, rittenkapers, en hun ‘dark horses’. Zoals ieder jaar is er ook nu weer het razend populaire AD Tourspel .

Door Arjan Schouten

Emanuel Buchmann, derde in de laatste Dauphiné. Danny Nelissen (ex-renner, analist NOS)

,,Als je in de Tour de France in een pooltje wil scoren, moet je juist niet de geijkte namen noemen. Daarom kies ik voor mijn top-3 in Parijs naast Egan Bernal en Steven Kruijswijk bewust voor Emanuel Buchmann. Die Duitser van Bora heeft een mooie Ronde van Baskenland (derd, red.) gereden. En hij is mij daarna maar blijven verbazen met sterke koersen (zevende in Romandië, derde in Dauphiné, red.). Het blijft natuurlijk altijd een koe in de kont kijken, zo’n Tour-pooltje. Dus ik dacht: ik doe eens gek. Wil je scoren dan moét je wat. Buchmann dus.’’

Enric Mas, laatst nog negende in de Ronde van Zwitserland. Bram Tankink (ex-renner)

,,Als Tom Dumoulin wel mee had gedaan, had ik heel m’n pooltje om Nederlanders gebouwd. Steven Kruijswijk en Dylan Groenewegen, die moéten er gewoon in. Daar zit natuurlijk een chauvinistische gedachte achter, maar we hebben ook gewoon héél goede renners, nu. En daarnaast zou ik er toch wel een aantal van de Bora-formatie in willen zetten. Kies ze maar uit daar. Emanuel Buchman, Patrick Konrad, Maximilian Schachmann die onlangs nog Duits kampioen werd. Die ploeg vliegt. En mijn ‘dark horse’? Enric Mas, van Deceuninck - Quick-Step.’’

Jesús Herrada, onlangs nog winnaar van de Ronde van Luxemburg.

Thijs Zonneveld (wielerspecialist AD Sportwereld)

,,Een pooltje zonder Julian Alaphilippe is een verloren zaak. Dan kun je beter helemaal niet meedoen. Daarnaast moet Wout van Aert er sowieso in. Die scoort in de tussenrit en tijdritten en hij kan via die ploegentijdrit op de tweede dag ook nog het geel pakken.”

,,Wie je ook op moet stellen is Jesús Herrada, die Spanjaard die bij Cofidis alles op de Tour heeft gezet. Deze Tour is qua bergen natuurlijk volledig op maat gemaakt van de Franse favorieten Tibaut Pinot en Romain Bardet en de overgangsritten zijn uitgetekend voor hun landgenoot Julian Alpahilippe. Wat maakt dat alle Alaphilippe-achtige renners gaan scoren. Zoals dus Herrada. Die jongen is supergoed in vorm, klopte laatst Bardet nog op de Mont Ventoux. Hij is een soort Valverde-light, kan heel veel aan.’’

Richie Porte de kopman van Trek-Segafredo. Stef Clement (ex-coureur)

,,Ik neem Richie Porte. Eigenlijk is het nog nooit gelukt voor hem in de Tour de France. En het ziet er ook niet naar uit dat het hem nu wel lukt. Maar in potentie zou hij het toch moeten kunnen, een topklassement rijden daar. En als het hem dan wel eens een keer lukt dit jaar… Tja, dan verdien je geld, hè. Mijn top-3 bestaat uit Egan Bernal, Jakob Fuglsang en Steven Kruijswijk. En daarachter komt een lijstje aangevoerd door Thibaut Pinot en Romain Bardet waar Porte toch ook gewoon tussen moet horen. Kom zeg, waarom zou hij tot minder in staat moeten zijn? Daarnaast kies ik ook voor Niki Terpstra, die is gebrand op een ritje. En volledig in het verhaal van de pech die hij al gehad heeft dit jaar, zou het geweldig mooi zijn als hij in deze Tour op een dag wint.’’

Egan Bernal (l), voor velen de topfavoriet voor de Tour de France die vorig jaar nog gewonnen werd door zijn teamgenoot Geraint Thomas (r).

Erik Dekker (ex-coureur)

,,Echt verrassingen in het klassement van de Tour de France, die heb je niet zo vaak. Egan Bernal moet je nemen, dat is geen geheimtip. En Steven Kruijswijk is ook een podiumklant. Maar daarnaast is Jakob Fuglsang van Astana mijn grote favoriet. Won Luik-Bastenaken-Luik al, de Dauphiné, rijdt op topniveau. Hij heeft de ervaring (Fuglsang is 34 jaar, red.), koerst heel stabiel en wordt nog elk jaar een tikje beter. Daarnaast moet Dylan Groenewegen in de Tour-pool. Die jongen kan zomaar vijf sprints winnen, als alles goed loopt en hij overal scoort. Geel is een mogelijkheid, ook met de sterke ploegentijdrit van Jumbo-Visma. Alleen je moet niet vallen, hè. De Tour is in die zin ook een survival.’’

Quote Mitchelton-Scott, de ploeg van Adam Yates, is in de breedte misschien nog wel sterker dan Ineos Rob Harmeling

Rob Harmeling (ex-coureur)

,,Wout van Aert, die moet je hebben. Die jongen rijdt een waanzinnig seizoen en net als bij Mathieu van der Poel spat de liefde en het plezier er van af. Hij schikt zich nu redelijk goed in een knechtenrol, maar je moet hem echt geen meter geven. Heel Nederland denkt dat Dylan Groenewegen zondag in Brussel de gele trui gaat pakken, maar daar kan ook zomaar Van Aert al staan. Want in België heb je altijd steentjes. En die gaan niet meteen het verschil maken, maar wel voor reuring zorgen. Mijn favoriet voor het klassement is Adam Yates. Zijn ploeg Mitchelton-Scott is in de bergen in de breedte zo sterk. Ik denk nog wel sterker dan Ineos. Ook een goede ploeg, natuurlijk, maar in Geraint Thomas geloof ik niet. Die holt al het hele seizoen achter de feiten aan. En dan? Egan Bernal als kopman? Die jongen is zo gretig en explosief, maar houd dat maar eens drie weken vol… Mijn ‘dark horse’? Dat was al een tijdje Warren Barguil, maar na zijn Franse titel is hij voor iedereen nu weer terug op de radar.’’

Duits kampioen Maximilian Schachmann, de 'dark horse' van Thomas Dekker. Thomas Dekker (ex-renner, analist AD Sportwereld)

,,Voor de punten kun je niet heen om Julian Alaphilippe en Peter Sagan. Om mannen als Egan Bernal, Adam Yates en misschien Warren Barguil. Alejandro Valverde doe ik er bij voor de leukigheid, die gaat toch wel weer ergens een ritje winnen. En Dylan Groenewegen, die wint er twee of drie. Wie je vooral niet moet spelen zijn Vincenzo Nibali en toch ook Geraint Thomas. Het zou wel heel raar zijn als hij na een winter flierefluiten weer het podium haalt in Parijs, al zou het bij Ineos nog kunnen lukken ook. Mijn ‘dark horse’? Maximilian Schachmann, van Bora. Een heel goede renner die ze bij Sunweb natuurlijk gewoon twee á drie jaar heel veel geld hadden moeten betalen als knecht, dan was Tom Dumoulin echt niet vertrokken. Die renner is op z’n 25ste al zo goed en compleet, die gaat in de derde week wel ergens een ritje winnen. Als Alaphilippe dan al tien keer mee is gesprongen en niet meer zo fris is, betaalt de keuze voor Schachmann als ‘dark horse’ zich dubbel en dwars uit.’’