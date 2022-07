Eerst wilde Jonas Vingegaard de druk niet, afgelopen winter riep hij plots: ‘Ik ga Tadej Pogacar verslaan’

Door Daniël Dwarswaard



Jonas Vingegaard ligt ziek en zwetend op een hotelbed in Andalusië. Hij heeft koorts, de lakens van zijn bed zijn doorweekt. Het is februari 2019 en hij moet de volgende dag de eerste etappe van de Ruta del Sol rijden, Vingegaards eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Jumbo-Visma. Hij is zenuwachtig. Nee, hij is doodnerveus. ,,Ziek van de stress’’, zegt ploegleider Frans Maassen, die er destijds bij was en nu in deze Tour de France weer. ,,Eigenlijk konden we hem niet laten starten.’’



En kijk nu. Drie jaar nadat hij in een betrekkelijk kleine Spaanse rittenkoers te gespannen was om op de fiets te stappen, staat Vingegaard nu op poleposition om op zijn 25ste de Tour de France te winnen. Maassen: ,,Sindsdien heeft hij ongelooflijke sprongen gemaakt. Vooral het laatste jaar. Daarin is hij ook mentaal zo sterk geworden. Hij heeft nu zoveel zelfvertrouwen. Hij weet dat bijna niemand zo hard bergop kan rijden als hij.’’