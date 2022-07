Eerste geel is voor Wiebes, ook voor haar broer: ‘Na alle ups en downs is dit heel mooi’

Ze was met afstand de grootste favoriet voor de eerste gele trui. En Lorena Wiebes deed het . Winnen op de magische Champs-Élysées. Met haar broer Enrico erbij. ,,Na alle ups en downs is dit heel mooi.’’

Door Daniel Dwarswaard

Ze zijn met veel. Familie en vrienden van Lorena Wiebes, voor de gelegenheid met speciale shirts om de beste sprintster van de wereld aan te moedigen. Haar ouders stralen van trots, net als haar broer Enrico. Dat hij hier nu in Parijs net achter de finishlijn staat, is geen vanzelfsprekendheid. Jarenlang was hij verslaafd aan cocaïne. Het beheerste het gezin Wiebes.

In 2019 zagen ze nog maar één oplossing: deelname aan het televisieprogramma Verslaafd!, waarin gezinnen worden geholpen de verslaving van een familielid op te lossen. Het laatste redmiddel, noemde Wiebes het zelf eerder. En zo zat ook Lorena op nationale televisie huilend op de bank.

Drie jaar later wint ze de sprint in Parijs en staat broer Enrico glimmend van trots op de Champs-Élysées. Als Wiebes in het geel op het podium verschijnt, kijkt hij genietend toe. ,,Hij twijfelde eerst of hij wel zou komen’’, zegt zijn zus, nadat ze in een machtige sprint Marianne Vos heeft geklopt. ,,Maar ik ben heel blij dat hij hier was om mij te zien winnen. Na alle ups en downs is dit heel mooi. Ik was verrast dat ik hem en mijn ouders zo snel na de finish zag.’’

Wiebes (23) vertrekt na dit jaar bij haar huidige ploeg DSM en gaat, ondanks een doorlopend contract, naar SD Worx. Daar wordt ze in één klap de best verdienende vrouw in het peloton. Ze is al heel het jaar een klasse apart in de sprint en bewees dat nu in de belangrijkste massasprint van het jaar opnieuw. Op het podium vierde Wiebes de zege met de baby van een vriendin op de arm. ,,Dat was een weddenschap. Als ik zou winnen, zou ik haar meenemen op het podium.’’

