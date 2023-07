Emotionele Mathieu van der Poel vecht tegen tranen bij eerbetoon aan opa Raymond Poulidor

De negende rit in de Ronde van Frankrijk ging van start in Saint-Léonard-de-Noblat, de plaats waar wielergrootheid Poulidor, die in 2019 op 83-jarige leeftijd overleed, een groot deel van zijn leven woonde. De oma van Van der Poel woont nog steeds in het Franse dorp.

Van der Poel ontving op het startpodium zichtbaar geëmotioneerd een originele Mercier-racefiets waarop zijn opa heeft gefietst. ,,Het is een speciale dag voor mij”, zei hij bij Eurosport. ,,Zeker vanwege het bezoek aan mijn oma. Ik kwam hier vroeger elke zomer, maar tegenwoordig ben ik in die periode veel te druk met wielrennen. Ik ken de wegen hier in ieder geval goed.”



De etappe van zondag eindigt op de vulkaan Puy de Dôme, waar zijn opa in 1964 een verbeten duel uitvocht met zijn grote rivaal Jacques Anquetil. Van dit duel is voorop de fiets van Van der Poel een foto aangebracht. “Het zal wellicht voor mij te zwaar zijn vandaag.”