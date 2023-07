Eva van Agt loopt hersenschudding op na vreselijke val in Tour de France Femmes: ‘We waren er gelukkig snel bij’

Met video+podcastLiane Lippert (Movistar) heeft de tweede etappe in de Tour de France Femmes gewonnen, ondanks twee valpartijen in de etappe. De Duitse kampioene ging in de sprint in de laatste meters nog voorbij de Belgische Lotte Kopecky (Team SD Worx), die gisteren de eerste etappe had gewonnen. Eva van Agt heeft een hersenschudding overgehouden aan een zware val.

De 27-jarige Kopecky kwam aan kop in de sprint na een goede lead-out van haar teamgenote Demi Vollering, maar de 25-jarige Lippert ging de Belgisch kampioene nog voorbij in de sprint heuvelop na een zware etappe van 151 kilometer van Clermont-Ferrand naar Mauriac. De Nederlandse favorieten voor de eindzege, Demi Vollering en Annemiek Van Vleuten, werden in dezelfde tijd als de winnares respectievelijk zevende en negende.



,,Ik ben enorm blij. Het is heel speciaal om hier in de Duitse kampioenstrui te winnen. Ik ben twee keer gevallen, maar gelukkig kon ik weer door. Het team heeft mij goed geholpen", zei Lippert. ,,Het was een gevaarlijke etappe door de enorme regen, maar eigenlijk hou ik wel van deze omstandigheden. Ondanks die valpartijen bleef ik kalm en ik wist dat mijn kwaliteiten liggen in een sprint heuvelop, dus ik ben blij dat ik dat heb kunnen waarmaken.”

Lippert is bij de Spaanse wielerploeg Movistar teamgenote van Annemiek van Vleuten, die bezig is aan haar afscheidsjaar in het peloton. ,,Ik wist wel dat ze dit kon. Zij is heel sterk op zo'n aankomst die wat oploopt", zei de 40-jarige Van Vleuten. ,,Er stuurden er twee haaks in elkaar, dus daar ging ik naar de grond. Liane ging tegen de grond, dus daardoor viel ik ook. In de Giro laat je elkaar er nog wel eens tussen, maar in de Tour zijn de belangen nog groter en is de strijd nog feller.”

Van Agt en Van Vleuten onderuit

De tweede etappe in de stromende regen werd ontsierd door vervelende valpartijen, vooral in de laatste 20 kilometer. Met name Eva van Agt van Jumbo-Visma maakte een enorme klap, toen ze in de afdaling van de slotklim onderuitging en hard in aanraking kwam met de vangrail.



In de herhaling was duidelijk te zien dat ze heel hard ten val kwam en doorgleed richting de vangrail, maar even later was gelukkig ook duidelijk dat ze nog bewoog. ,,We waren gelukkig snel bij Eva”, zei coach Carmen Small. ,,Ze was op dat moment bij bewustzijn. Eva is met een ambulance, onder begeleiding van onze ploegarts en een ploegleider, naar het ziekenhuis gebracht. Daar zal ze verder onderzocht worden.” Uit het juryrapport van de wedstrijdleiding blijkt dat Van Agt een hersenschudding heeft opgelopen.



De 26-jarige renster uit Nijmegen is de kleindochter van oud-politicus Dries van Agt, die van 1977 tot 1982 minister-president was.

Bekijk hier de terugblik:

Op 47,5 kilometer voor de finish waren Lippert en Van Vleuten al onderuit gegaan bij een grotere valpartij. Kopecky (SD Worx), de winnares van de eerste etappe, heeft in het algemeen klassement 49 seconden voorsprong op Lippert. Vollering staat vierde op 59 seconden. De Nederlandse Yara Kastelijn van Fenix-Deceuninck veroverde de bergtrui.

Kopecky won gisteren dus nog wel de eerste etappe in de Tour de France Femmes. De Belgisch kampioene van Team SD Worx ging in de slotfase van de openingsetappe solo en hield stand. Ze won de rit én pakt de gele trui. Lorena Wiebes, ploeggenote van Kopecky, sprintte op ruim een halve minuut naar de tweede plaats. Ook op de plaatsen drie (Charlotte Kool) en vier (Marianne Vos) strandden Nederlanders. Vandaag kwam Kopecky dus opnieuw aan kop in de sprint, maar door een lekke achterband kon ze het karwei deze keer niet afmaken.

Het is de tweede editie van de Ronde van Frankrijk voor vrouwen als rittenkoers. Annemiek van Vleuten ging vorig jaar met de eindzege aan de haal. Ze doet, in haar laatste jaar als prof, opnieuw mee. De Tour de France Femmes kent in totaal acht etappes en eindigt op zondag 30 juli met een individuele tijdrit van 22,6 kilometer in Pau. Zaterdag is er nog een bergetappe van 90 kilometer met de finish op de Tourmalet. Daarvoor zijn er nog twee vlakke etappes en twee heuvelachtige etappes.

