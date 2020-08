Ewan als vaandeldrager voor nieuwe generatie sprinters

Door Daan Hakkenberg



Niet boos of teleurgesteld, eerder zonder een spoortje emotie. André Greipel - 38 jaar en goed voor elf ritzeges in de Tour - heeft niet eens gesprint op Avenue de la Libération. Hij eindigt op plek 134 en berust daar in. Alexander Kristoff - 33 jaar en op de eerste Tourdag in Nice goed voor de zege - komt in de vijfde of zesde rij over de streep. De dertigers die nog weten hoe het is om te sprinten tegen Mark Cavendish en Marcel Kittel zijn in Sisteron verworden tot figuranten van de sprint. Caleb Ewan laat met veel machtsvertoon zien wie de snelste is.