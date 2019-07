Ewan dolblij na eerste etappezege in Tour: ‘Hier droomde ik als jongen van’

Ewan was emotioneel en trots na zijn eerste etappezege in de Tour. ,,Dit is waar ik als jonge jongen altijd van droomde toen ik in Australië beelden van de Tour zag. Een etappe winnen in de Tour de France, veel groter wordt het niet voor een wielrenner,” zei Ewan, die eerder al wel drie etappezeges boekte in de Giro d’Italia en vier jaar geleden al in de Vuelta.



,,In de afgelopen vier sprints kwam ik steeds net tekort, maar mijn teamgenoten en ik bleven vertrouwen houden in een goede afloop. Ik wist dat ik kon winnen als alles samen zou vallen en dat was vandaag gelukkig het geval. Ik koos het wiel van Dylan Groenewegen en had de power in mijn benen om het af te maken,” zei The Power Rocket.