Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen halen tijdslimiet op Alpe d’Huez

Groenewegen, die in voorbereiding op de Tour de France meedeed aan veel wedstrijden met klimkilometers om er alvast aan te wennen, finishte als 141ste op meer dan 35 minuten van ritwinnaar Tom Pidcock. Jakobsen kwam in een groepje met lead-out Michael Morkov en Victor Lafay over de streep, de nummer laatst. Daarmee haalde iedereen de tijdslimiet.



Op het menu stonden drie beklimmingen: Galibier, Col de la Croix de Fer en Alpe d’Huez. Op de Galibier werd er nog niet meteen tempo gemaakt en konden de sprinters in de afdaling weer terugkeren. Uiteindelijk kwam niemand in de problemen.



Morgen zijn de sprinters waarschijnlijk weer aan zet in de rit van Bourg d’Oisans naar Saint-Etienne, al is het parkoers verre van vlak.