Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen over Alpe d’Huez: ‘Een biertje onderweg zal niet gaan’

Met video Wout van Aert nog steviger in groene trui in Tour de France na fraaie zege op slotklim in Lausanne

Wout van Aert heeft zijn tweede etappezege in deze Tour de France te pakken. De Belgische sprintkoning van Jumbo-Visma was de sterkste op de zware slotklim in Lausanne, waar vroege vluchter Fred Wright op drie kilometer voor de finish werd ingerekend door het peloton.

9 juli