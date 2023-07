Fabio Jakobsen finisht op tijd en overleeft eerste bergetappe Tour de France

Jakobsen had het de hele dag lastig. Al in de eerste kilometers moest hij het peloton laten gaan. Hij knokte zich met hulp van ploegmaat Michael Morkov weer terug, maar moest er op de Col de Soudet opnieuw als een van de eerste renners af. Uiteindelijk belandde hij in een ‘bus’ met onder anderen collega-sprinters Mark Cavendish, Caleb Ewan en Phil Bauhaus. Heel druk om de tijdslimiet hoefden ze zich niet te maken. Uiteindelijk hadden ze nog zo'n negen minuten over.

Als allerlaatste en in het bijzijn van ploeggenoten Morkov, Dries Devenyns, Tim Declercq en Yves Lampaert bolde Jakobsen over de meet. Donderdag wacht voor Jakobsen opnieuw een zware beproeving in de Pyreneeën, dan is er een finish bergop. Dinsdag kwam Jakobsen in de vierde etappe hard ten val op het autocircuit van Nogaro. Hij liep vooral schaafwonden op en vertelde voor de start dat hij slecht had geslapen van de pijn.