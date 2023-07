Fabio Jakobsen heeft moeite met bijrol in Tour de France, maar kan ook relativeren: 'Gaat beter dan toen ik op ic lag’

Soudal-Quick Step, de ploeg van Jakobsen, reed een deel van de dag op kop alsof er drie dagen geleden niets was gebeurd. Toen kwam de Europees kampioen op het circuit van Nogaro ten val en volgden er twee loodzware ritten in de Pyreneeën. Dat hij zich vandaag al mengde in de sprint hadden veel mensen niet verwacht. ,,Nou, meesprinten. Erachter rijden was het meer", zegt Jakobsen er zelf over bij de NOS.



Jakobsen kwam in de verdrukking terecht en kon geen gaatje vinden om eruit te ontsnappen. ,,Ik heb gewoon de benen niet. Dat is denk ik niet raar, maar het is wel frustrerend. Daar heb ik het wel moeilijk mee, want ik wil hier gewoon meesprinten. Ik rijd nu een beetje als top 20-vulling mee. We kiezen er met de ploeg voor om er gewoon vol voor te gaan. Ik weet ook dat ik goed kan sturen en dat zo'n finale is wat ik kan. Het is mijn werk natuurlijk ook. Maar er is een groot verschil in meerijden of een rit winnen.”