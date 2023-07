Fabio Jakobsen verlaat Tour de France: ‘Mijn lichaam herstelt niet van de crash’

Jakobsen won tijdens de eerste anderhalve week van de Tour geen etappe. Vorig jaar was hij de beste in de tweede rit.

Jakobsen haakt af omdat hij blijft sukkelen met de gevolgen van zijn val in de vierde etappe. ,,Na mijn val en gesprekken met het team hebben we besloten dat het beter voor mij is om de Tour hier te verlaten”, gaf Jakobsen aan. ,,Het lijkt op dit moment onmogelijk voor mij om Parijs te halen. Mijn lichaam herstelt niet van de crash. Ik vind het heel jammer de Tour te moeten verlaten. Ik had grote doelen in deze wedstrijd en wilde op mijn best zijn. Ik neem nu even tijd om te rusten en mijn hoofd leeg te maken. Hopelijk ben ik later op het seizoen opnieuw op mijn best.”

De 26-jarige Jakobsen kwam dit jaar niet verder dan de vierde plaats in de derde rit. Sinds zijn val reed hij voortdurend in de achterste regionen van het peloton. Woensdag liet Jakobsen nog even zien in de massasprint in Moulins, maar kwam hij niet verder dan de zestiende plaats.

Jakobsen maakte eerder deze week bekend dat hij gaat vertrekken bij Soudal Quick-Step. Er wordt beweerd dat hij gaat overstappen naar Team DSM.

De Tour duurt nog anderhalve week. De Belgische sprinter Jasper Philipsen is een klasse apart en heeft al vier etappes op zijn naam geschreven. Woensdag was hij opnieuw oppermachtig en liet hij Dylan Groenewegen kansloos in de sprint. Voorlopig moeten de sprinters even geduld hebben voordat ze weer een kans krijgen.

