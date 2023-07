Franse teambaas rakelt incident met Richard Plugge op na slotrit Tour: ‘Klein biertje voor Jumbo-Visma’

,,Op de tweede rustdag deelden we het hotel met een ander team en daar drinken de renners gewoon twee halve liters bier op een avond’’, zei Plugge in het interview met de Franse krant. ,,Bij hen was het écht rustdag. Alcohol is vergif. Daar word je niet beter van. En al zeker niet nadat je je al twee weken kapot hebt gekoerst en voor de twee belangrijkste dagen in de Tour staat. Bij ons drinken ze geen twee halve liters bier. Jawel, op zondagavond in Parijs.”