Froome blijft kwakkelen, maar geeft Tour-droom niet op: ‘Er is nog een hoop werk te doen’

Jacht op 5de zegeChris Froome heeft, minder dan twee maanden voor de start van de Tour de France, het goede gevoel nog altijd niet gevonden. De viervoudig Tourwinnaar reed in de Ronde van Romandië anoniem rond en finishte op plek 96 in het eindklassement. ,,Ik had de laatste dagen wat last van mijn borst”, aldus Froome tegen CyclingPro .

In Romandië was het de meeste dagen slecht weer, met regen en lage temperaturen. Niet ideaal voor Froome en zijn voorbereiding op de Ronde van Frankrijk. ,,Het was een zware week, met best slecht weer. Voor mij was het vooral belangrijk om de wedstrijd uit te rijden.”

Froome (35) rijdt sinds dit seizoen voor Israel Start-Up Nation, na een dienstverband van elf jaar bij Team Sky en diens opvolger INEOS. De Brit raakte tijdens een tijdritverkenning in de Dauphiné van 2019 zwaar geblesseerd en moest lang revalideren. Zijn niveau van voor die val wist hij (voorlopig) niet meer te bereiken. Meestrijden voor de zege zat er nergens in.



,,Het was een goede week op de fiets om aan de intensiteit te werken”, gaf Froome aan na de Ronde van Romandië. ,,Er is nog veel werk te doen. Ik ga nu op hoogtestage en hoop daarna de Dauphiné te rijden”, aldus Froome, die hoopt in juli een gooi te kunnen doen naar een vijfde eindzege in de Tour de France. Hij zou dan op gelijke hoogte komen met recordhouders Eddy Merckx, Bernhard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Indurain.



,,Ik hoop nog te verbeteren en terug te komen op mijn oude niveau”, blijft Froome optimistisch. ,,Ik kan niet zeggen wanneer dat zal zijn. Het is een proces. Een lang proces. Ik blijf zo hard werken als ik kan.”

Chris Froome in de slottijdrit.

Froome is één van de beste ronderenners ooit. De Brit, geboren in Kenia, brak in 2011 door bij het grote publiek door als tweede te eindigen in de Vuelta. Jaren later kreeg Froome de eindzege toegewezen nadat Juan José Cobo met terugwerkende kracht werd geschorst vanwege dopinggebruik. In 2012 eindigde Froome achter land- en ploeggenoot Bradley Wiggins als tweede in de Tour de France. Op momenten liet Froome zien (zeker bergop) sterker te zijn dan Wiggins, maar vanwege ploegorders moest Froome wachten op zijn kopman.

Froome (r) moet in de Tour van 2012 wachten op kopman en geletruidrager Wiggins.

Een jaar later, in 2013, kwam Froome terug om de grootste wielerwedstrijd ter wereld te winnen. In 2014 viel hij in de openingsweek geblesseerd uit, maar de Tour was de jaren erna weer hét domein van Froome: hij pakte de gele trui zowel in 2015, 2016 als 2017. In dat laatste jaar won hij naast de Ronde van Frankrijk ook de Ronde van Spanje. In 2018 won hij voor het eerst de Giro d’Italia en daarmee had Froome alle grote rondes gewonnen. Hij was na zijn eindzege in de Giro destijds ook de laatste winnaar van alle drie de grote rondes.

Froome na zijn eindzege in de Giro van 2018. Froome in de gele trui in de Tour van 2017.