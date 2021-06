Froome ondanks zware valpartij toch van start in tweede Touretappe

Froome was zaterdag betrokken bij een zware valpartij in de slotfase van de eerste etappe van de Tour en kwam gehavend binnen op ruim 14 minuten van etappewinnaar Julian Alaphilippe. De Britse wielrenner van Israel Start-Up Nation liet scans maken van een pijnlijke heup, om te kijken of hij iets had gebroken. Dat bleek niet het geval te zijn. Wel heeft hij last van zwellingen aan zijn linkerbeen en zijn borstkas.