Geen extra druk bij Groenewegen ondanks vragen over geel

Om die negen overwinningen in perspectief te plaatsen: slechts twee renners (Elia Viviani en Alejandro Valverde) wonnen dit seizoen méér koersen van formaat. En wat de cijfers nog niet eens uitdrukken is de manier waarop Groenewegen zijn sprints won. Autoritair, rechtdoor-naar-school-en-kantoor. Soms bijna als business as usual. Alsof hij al ver van tevoren wist dat hij ging winnen.



Het zegt veel over hoe Groenewegen (25) zich beweegt in het peloton. ,,Met vertrouwen”, zoals hij het zelf zegt. Dat woord gebruikt hij sowieso nogal veel als je met hem praat over de komende Tour. Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen en nog meer vertrouwen. Alles draait om vertrouwen. In zichzelf, in zijn ploeg - en de ploeg in hem. ,,Vertrouwen is belangrijk, zeker voor een sprinter. Als het weg is, dan heb je een probleem. Kijk maar eens naar sprinters zonder vertrouwen – die zijn niet in hun hum”, zegt hij.



Sprinten is als Tetris spelen, maar dan met hartslag 200 en benen die op ontploffen staan. Beslissingen moet je nemen binnen een fractie van een seconde. Welk wiel kies je, in welk gaatje durf je te duiken, wanneer ga je aan? Een fractie minder vertrouwen in jezelf of je ploeg - en alles ligt aan duigen.