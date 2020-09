Geen toeschouwers meer welkom bij laatste meters van volgende Touretappes

De komende dagen is de Tour in de omgeving van Lyon, door de Franse regering in verband met het coronavirus aangeduid als ‘code rood’, vergelijkbaar met code oranje in Nederland. De organisatie laat in de laatste 300 meter van de etappe geen toeschouwers toe. Daarmee doet de situatie erg denken aan Parijs-Nice, want daar waren in maart ook geen toeschouwers welkom bij de finish en het podium.



Onderweg zijn toeschouwers overigens wel gewoon welkom. Of de Tour de France in de derde en laatste week ook zonder publiek bij de aankomsten wordt verreden is niet duidelijk.



Door de nieuwe maatregel hoopt men massale bijeenkomsten te voorkomen, aangezien de vrees in Frankrijk voor een tweede coronagolf groeit.