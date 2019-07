Geen WK op de weg voor Van Aert, wel veldritten

De twee rivalen zullen elkaar dus pas weer tegenkomen als in oktober het veldritseizoen van start gaat. Al zullen Van Aert en Van der Poel dan lang niet altijd samen aan de start staan. De Belg, die afgelopen crossseizoen al veel minder races reed dan de Nederlander, kondigt aan in HLN aan dat hij zijn wedstrijdprogramma in de modder nog selectiever gaat samenstellen dan hij afgelopen seizoen al deed. ,,Ik ga afstappen van het traditionele programma en zal nog meer op mijn gevoel afgaan.’’



Van Aert (24) is bezig aan een bijzonder sterk seizoen. In aanloop naar de Tour de France won de Belg al twee etappes in het Critérium du Dauphiné, om daar maandag in Albi een ritzege in ’s werelds grootste wielerwedstrijd aan toe te voegen. Eerder won hij Jumbo-Visma ook al de ploegentijdrit in Brussel en droeg hij vier dagen de witte trui voor beste jonge coureur.



Van der Poel zal wel starten in de wegrace op het WK en laat daar zelfs het wereldkampioenschap voor mountainbikers voor schieten. In die discipline wil de Nederlander volgend jaar olympisch kampioen worden in Tokio. Tot die tijd zijn wegwedstrijden bijzaak voor Van der Poel, ook al maakte hij dit seizoen al grote indruk in het peloton, vooral door zijn imposante zege in de Amstel Gold Race. Sindsdien richtte hij zich op het mountainbiken en koerste niet meer op de weg, maar niettemin heeft bondscoach Koos Moerenhout ‘VDP’ al een plek toegezegd in zijn WK-selectie.