Gesink na valpartij Dumoulin: ‘Was even schrikken, maar viel gelukkig mee’

De Tour begon gisteren met enorme regenbuien in Nice, maar vandaag was het gewoon weer ouderwets zomerweer in het zuiden van Frankrijk. ,,De batterij was leeg, dan gaat het snel met deze temperaturen. We wilden niet echt hard rijden, maar toen Quick-Step er mee stopte vooraan moesten we toch aanzetten", sprak Jumbo-renner Robert Gesink kort na de finish. ,,Het belangrijkste was om onze kopmannen (Primoz Roglic en Tom Dumoulin, red.) goed af te zetten bij de laatste klim, maar dat ging helaas niet helemaal goed.”



Gesink doelde daarmee op de valpartij van Dumoulin. Die werd in de laatste tien kilometer tijdens een klimmetje licht aangetikt door Michal Kwiatkowski van Team Ineos, maar hij kon snel weer verder. ,,Ik hoorde dat via de radio, dus dat was wel even schrikken, maar de schade valt gelukkig mee bij Tom. De stukken die we veilig door wilden komen, daar is dat gelukt. Op sommige momenten is het misschien wat overbodig om voorin te zitten, maar het is altijd beter dan achterin het peloton te zitten en te moeten vrezen voor een valpartij. Maar we willen het niet te gek doen hoor, we gaan niet al het kopwerk doen. We weten ook wel dat de Tour drie weken duurt.”