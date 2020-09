Gesink uit weer kritiek op UCI: ‘Trek nu eens één lijn’

Gesink vroeg zich af of Sagan wel uit de Tour de France was gezet als Van Aert ernstig geblesseerd was geraakt. ,,Dit is een beetje raar en meten met twee maten”, zei de ploeggenoot van Van Aert bij Jumbo-Visma voor de camera van de NOS. ,,Dit zijn wel dingen waarbij voor heel veel renners aan de UCI wordt gevraagd: trek nou eens een lijn, maak nou eens een duidelijk beleid van wat wel en niet kan in de sprint.”