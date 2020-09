Gesink werd niet bang van Ineos: 'Ze waren er wel, maar niet indrukwekkend’

Dumoulin en Primoz Roglic finishten in het midden van de groep met klassementsmannen. Hoewel het zeker geen makkelijke etappe was met onder andere de beklimming van de Col de la Lusette, sloeg het peloton achter de acht koplopers niet op hol. ,,Ik denk dat niemand daar lekker zat te flierefluiten", zei Gesink na afloop. ,,Het was best pittig. Er zijn natuurlijk betere klimmers dan ik, maar ik ben wel happy. Het ging goed.”



Jumbo-Visma heeft alles onder controle, zo lijkt het. De leiding in het klassement hebben ze niet (Adam Yates staat slechts drie tellen voor Roglic), maar daar is ook nog geen behoefte aan. ,,Aan de leiding staan is geen geschenk, denk ik", vervolgt Gesink. ,,Die mannen van Mitchelton-Scott hebben volledig de ballen uit de broek moeten rijden om die kopgroep onder controle te houden. Als we dat de hele dag met Tony Martin en Amund Grondahl Jansen doen, dan houden we dat geen twee weken vol. Plus alles wat er bij een gele trui nog komt kijken, zoals een podiumceremonie en dat soort randzaken.”



Ineos-Grenadiers en Mitchelton-Scott namen wel het heft in handen, maar Gesink raakte er niet door onder de indruk. ,,Ze waren er wel, maar ik vond het niet indrukwekkend", aldus de routinier. ,,Zij waren er, maar wij waren er perfect.”