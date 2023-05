Groene trui met Wout van Aert geen doel voor Jumbo-Visma: ‘We gaan in de Tour de France vol voor geel’

Jumbo-Visma won vorig jaar met Jonas Vingegaard en Wout van Aert zowel de gele als de groene trui in de Tour de France, maar de kans is klein dat de ploeg zich dit jaar gaat overtreffen. Groen voor Van Aert is namelijk geen doel, bevestigde Dylan van Baarle tijdens een persconferentie van de ploeg.

Bijna de hele Tourploeg van Jumbo-Visma zit momenteel in de Sierra Nevada om zich op hoogte klaar te stomen voor de Tour de France. Bij de persconferentie in het trainingscentrum op ongeveer 2.000 meter hoogte waren alle renners van de Tourploeg van de partij, met uitzondering van Van Aert, Vingegaard en Sepp Kuss. Laatstgenoemde moest zijn plannen wijzigen omdat Wilco Kelderman, op voorhand een van de speerpunten naast Primoz Roglic, nog niet fit genoeg was om deel te nemen aan de Giro d’Italia na een val in Tirreno-Adriatico.

Kuss rijdt nu mogelijk de Giro én de Tour. ,,In principe ben ik eerste reserve", zegt Kelderman. ,,Sepp staat gepland voor de Tour en het is afwachten hoe hij straks uit de Giro komt. Maar voor mij is het sowieso goed om op te bouwen richting de volgende wedstrijden. Ik voel me goed en straks in Zwitserland rijd ik weer mijn eerste koers. Het gaat goed.”

Evenepoel als concurrent?

Steven Kruijswijk, net als Kelderman, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck van de partij bij de persconferentie, vindt het verstandig om met Kelderman iemand achter de hand te hebben. ,,Afgelopen weken heb je in de Giro wel kunnen zien dat het erg verstandig is om iemand klaar te hebben staan als reserve, maar iedereen weet wat straks zijn taak is. Dat hebben we in de winter al besproken. Van onderlinge concurrentie is bij ons geen sprake.”



Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de Tour wacht met Remco Evenepoel misschien wel een andere concurrent, naast tweevoudig winnaar Tadej Pogacar. Evenepoel moest vanwege een coronabesmetting de Giro zondagavond verlaten en kan zijn zinnen zetten op de Tour. Kruijswijk: ,,Mocht hij naar de Tour gaan is hij wel een renner om in de gaten te houden, haha. Mocht hij er daadwerkelijk voor kiezen om de Tour te rijden, zullen we daar een plan voor maken.”

Dat plan kleurt geel. Vorig jaar werd er gegaan voor geel én groen, maar dit jaar is alleen de eindzege van Vingegaard belangrijk, zeggen de renners zo'n anderhalve maand voor de Tourstart in Bilbao. ,,We gaan dit jaar voor geel, dus geel én groen zullen we dit jaar niet overtreffen. Ik hoop een belangrijke rol te spelen in hopelijk weer een nieuwe zege voor Jonas", aldus Van Baarle, die daarna de vraag krijgt of Van Aert echt niet voor het puntenklassement gaat. ,,Uh, nee", is de winnaar van Parijs-Roubaix 2022 duidelijk.

Van Aert won vorig jaar met riant verschil het puntenklassement. De Belg, goed voor drie ritzeges, behaalde een totaal van 480 punten. Jasper Philipsen eindigde op gepaste afstand als tweede met 286 punten.

