Groenewegen: ‘Gisteren was heel mooi voor Fabio Jakobsen, vandaag voor mij en mijn omgeving’

Met videoEen dag na Fabio Jakobsen heeft ook Dylan Groenewegen direct zijn zege in de Tour de France te pakken. De 29-jarige Amsterdammer van Team Bike Exchange won de sprint in de derde etappe over 182 kilometer van Vejle naar Sønderborg, waar Wout van Aert opnieuw tweede werd.

,,Het moet nog een beetje doordringen", zei Groenewegen kort na zijn nipte sprintzege voor de camera van de NOS. ,,Het was ook voor mij een lastige periode, met het verlies van mijn opa en de geboorte van mijn zoontje dat niet heel gemakkelijk ging. Het is dus een zware tijd geweest. Bij Bike Exchange heb ik een vertrouwde omgeving gevonden. IK moest leren om over mijn emoties en gevoelens te praten. Dat heb ik kunnen doen, met dank aan mijn familie en vrienden. Ik wist dat het erin zat. Nu terug in de Tour en direct kunnen winnen, dat betekent heel veel voor me", zei Groenewegen.

,,Negen kilometer voor de streep was ik nog bij een valpartij betrokken. De ploeg bleef rustig en bracht me terug. Laat het dan vandaag mijn geluksdag zijn. Gisteren was het voor Fabio en de mensen rondom hem heel mooi, voor mij is vandaag een hele mooie dag. Voor het Nederlandse publiek is dit natuurlijk ook genieten. Twee goede sprinters die het met elkaar uitvechten op het hoogste podium, dat is voor alle wielerliefhebbers heel mooi.”

Op 5 augustus 2020 ging het enorm mis tussen Jakobsen en Groenewegen in de sprint in de eerste etappe van de Ronde van Polen. Groenewegen reed destijds Jakobsen de hekken in, waarna de sprinter uit Heukelum dagenlang in coma lag in het ziekenhuis in Katowice en maandenlang moest herstellen na enorme verwondingen in zijn gezicht.

