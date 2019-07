Groenewegen hoopt in massasprint ‘vroeg op kop te komen’

,,Wordt er meteen gas gegeven, dan wordt het een heel zwaar begin. Dan is het overleven en hopen dat je aan het einde goed zit”, zei Groenewegen bij de start in Saint-Flour.



Groenewegen won vrijdag de zevende etappe. ,,Als het nu weer sprinten wordt, moet het op dezelfde manier als de vorige keer. Het is moeilijk om een perfecte lead-out in de Tour te doen. Dan moet gewoon de gaskraan open en moet ik zorgen dat ik in goede positie zit. Dan is het aan Mike Teunissen om als soort ‘bodyguard’ te spelen, ook al ziet dat er niet altijd even mooi uit. De vorige keer zaten we vrij snel op kop. Dat vinden we wel fijn”, aldus Groenewegen. ,,De finish is lichtjes omhoog. Ik hoop vroeg op kop te komen.”