Groenewegen topfavoriet voor rit én geel: ‘Gezonde spanning’

LIVE | Van Avermaet pakt de bollen vanuit vlucht, Jum­bo-Vis­ma contro­leert

13:34 Het is zover: de Tour de France gaat beginnen. In Brussel zal de grootste wielerwedstrijd ter wereld starten met een vlakke rit van zo'n 195 kilometer. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) is topfavoriet voor de eerste gele trui. De start is om 12.25 uur, de finish rond 17.00 uur. Mis niets in ons liveblog!